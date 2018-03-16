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В Крыму намерены бороться с падшими животнымиСегодня в 18:51

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Подключат полицию нравов?

В Крыму объявлен конкурс на работу с бездомными животными. На отлов и содержание безнадзорных четвероногих администрация Симферопольского района планирует потратить 2,4 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

В технической заявке прописано точное количество животных, в отношении которых "необходимо произвести мероприятие" – 912 голов. Планируется использовать гуманные методы борьбы с "бродяжками" – 608 из них должны быть стерилизованы.

Отдельным пунктом прописаны "падшие животные". Численность таковых не должна превысить 152 головы.

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