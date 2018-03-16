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"ВКонтакте" превращается в своднюСегодня в 19:11

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Будет знакомить пользователей.

Во "ВКонтакте" появилось приложение "Знакомства", разработанное командой независимых разработчиков, говорится в официальном сообщении соцсети.

Перед тем, как начать изучать анкеты других участников, пользователи должны будут заполнить небольшую анкету с информацией о себе и добавить фотографии, передает "Уралинформбюро".

Принцип действия нового приложения похож на тот, который используется в Tinder. Пользователь ставит лайк другому участнику и, в случае взаимной симпатии, получает возможность начать с ним общение.

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