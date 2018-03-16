Будет знакомить пользователей.

Во "ВКонтакте" появилось приложение "Знакомства", разработанное командой независимых разработчиков, говорится в официальном сообщении соцсети.

Перед тем, как начать изучать анкеты других участников, пользователи должны будут заполнить небольшую анкету с информацией о себе и добавить фотографии, передает "Уралинформбюро".

Принцип действия нового приложения похож на тот, который используется в Tinder. Пользователь ставит лайк другому участнику и, в случае взаимной симпатии, получает возможность начать с ним общение.