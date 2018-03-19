Южный циклон ударил по Свердловской области штормовым ветромСегодня в 08:24
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Спасатели советуют не выходить на улицу.
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 19 марта южный циклон принесет на Средний Урал снегопады с порывами ветра до 25 метров в секунду, что повлечет появление на дорогах снежных заносов и гололедицы в виде снежного наката.
В ГУ МЧС по региону свердловчанам рекомендуют без надобности не покидать дома, а автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
"Если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов", - добавили в ведомстве.
По данным синоптиков, в понедельник днем в Свердловской области температура воздуха составит 6-11 градусов со знаком "минус", в ночь на 20 и 21 марта – минус 11-16, днем – от минус 5 до плюс 1. Снег будет идти всю первую половину недели, а скорость ветра к среде снизится до 3-8 метров в секунду.
В Екатеринбурге ближайшие ночи будут морозными – минус 13-15 градусов. Днем в понедельник – минус 7-9, во вторник и среду: от -2 до +1. Снегопад, по словам специалистов, прекратится к утру 20 марта. Ветер ослабнет к среде.
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