К надругательствам непричастны.

Отношение педагогов Лазурненской спецшколы в Челябинской области к предполагаемым фактам надругательств над воспитанниками не нашло подтверждения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Для проверки этой версии проводился большой комплекс следственных действий, в том числе педагогов тестировали на полиграфе. Сейчас их процессуальный статус – свидетели. Оснований для отстранения преподавателей от работы нет.

В отношении потерпевших воспитанников проводится психиатрическая судебная экспертиза. Она должна помочь установить виновных.

О предполагаемых фактах надругательства над воспитанниками Лазурненской спецшколы стало известно в феврале 2018 года. Опекуны узнали о случившемся от детей и обратились в следственные органы. Прокуратура, следователи и аппарат уполномоченного по правам ребенка инициировали проверку учреждения. В спецшколе нашли несколько десятков нарушений, в частности должным образом не была обеспечена безопасность детей.

Ранее по теме:

Южноуральца заподозрили в надругательстве над сиротами

Прокуратура нашла нарушения в оскандалившемся челябинском детдоме

В скандальном челябинском детдоме нашли десятки новых нарушений