×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Следователи "обелили" педагогов скандального челябинского детдомаСегодня в 11:02

  • Текст

К надругательствам непричастны.

Отношение педагогов Лазурненской спецшколы в Челябинской области к предполагаемым фактам надругательств над воспитанниками не нашло подтверждения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Для проверки этой версии проводился большой комплекс следственных действий, в том числе педагогов тестировали на полиграфе. Сейчас их процессуальный статус – свидетели. Оснований для отстранения преподавателей от работы нет.

В отношении потерпевших воспитанников проводится психиатрическая судебная экспертиза. Она должна помочь установить виновных.

О предполагаемых фактах надругательства над воспитанниками Лазурненской спецшколы стало известно в феврале 2018 года. Опекуны узнали о случившемся от детей и обратились в следственные органы. Прокуратура, следователи и аппарат уполномоченного по правам ребенка инициировали проверку учреждения. В спецшколе нашли несколько десятков нарушений, в частности должным образом не была обеспечена безопасность детей.

Ранее по теме:
Южноуральца заподозрили в надругательстве над сиротами
Прокуратура нашла нарушения в оскандалившемся челябинском детдоме
В скандальном челябинском детдоме нашли десятки новых нарушений

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×