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Пурга "закрыла" воздушные ворота ТюмениСегодня в 12:24

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Пассажирам пришлось потомиться в аэропорту.

Утром 19 марта из-за сильного бокового ветра аэропорт Тюмени не принимал и не отправлял самолеты. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Рощино.

По данным онлайн-табло, авиакомпании выбились из расписания в среднем на 2–3 часа. Так, самолет в Москву вылетел в 9.07 вместо 6.45, в Бованенково – в 11.00, а не в 6.55. В Березово лайнер отправился в 10.56 вместо 8.10.

В отличие от "соседа", екатеринбургский аэропорт в пургу работает в штатном режиме. Судя по онлайн-табло Кольцово, самолеты в столице Урала взлетают и приземляются по расписанию.

19 марта в Свердловской и Тюменской областях объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионах ожидается сильный снег, метель с порывами ветра до 22–27 метров в секунду. На дорогах – снежные заносы и гололедица.

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