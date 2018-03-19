После подведения итогов.

В Екатеринбурге вечером 18 марта 2018 года скончалась член участковой избирательной комиссии Кировского района Валентина Хорошенина. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

78-летняя женщина умерла после закрытия избирательного участка и подведения итогов голосования. Ей внезапно стало плохо. На машине скорой помощи ее доставили в больницу, однако спасти не смогли.

"В нашей памяти Валентина Яковлевна навсегда останется человеком прекрасной души, которая всегда ответственно и со всей серьезностью выполняла порученное ей дело. Избирательная комиссия Свердловской области выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Яковлевны Хорошениной", - добавили в избиркоме.

По итогам выборов победу одержал самовыдвиженец Владимир Путин. Второе и третье места заняли кандидат от КПРФ Павел Грудинин и либерал-демократ Владимир Жириновский соответственно.