"ВСМПО-Ависма" помогла построить LEGO-город19 марта в 17:52
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Дошкольникам Верхней Салды.
Корпорация "ВСМПО-Ависма" второй год поддерживает профориентационный проект для дошколят в Верхней Салде.
"Второй год мы проводим это мероприятие. Мы хотели бы заинтересовать детей, чтобы они в будущем стали инженерами, конструкторами, умели системно мыслить. Командный метод работы помогает сплотить ребят, учит их договариваться и обсуждать", - рассказала начальник отдела по оценке и развитию персонала ВСМПО Марина Сафронова.
Участниками LEGO-турнира стали воспитанники старших групп - 11 команд по пять человек. Сначала им предстояло отгадать загадки об инструменте и по чертежу построить фигуру.
Финальным испытанием было возведение города из LEGO. Фантазии юных конструкторов не было предела: площадка с вертолетом и автопарком, больничный городок с местом для отдыха, пожарная станция, сказочный дворец, парки аттракционов, корабли и многое другое - все это они собрали из разноцветных кубиков.
Как сообщили "Уралинформбюро" в корпорации, победителями стали воспитанники ДОУ №5 "Золотая рыбка". Все участники турнира получили в награду новые конструкторы.
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