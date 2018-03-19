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Top Secret: в Екатеринбурге готовят новую транспортную схему к ЧМ-2018Сегодня в 16:34

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Черновой вариант сулит маршрутчикам проблемы.

В уральской столице во время чемпионата мира по футболу может быть задействована особая транспортная схема. Об этом "Уралинформбюро" сообщили источники, приближенные к рынку перевозок.

По их данным, документ еще официально не утвержден - есть только его черновой вариант, согласно которому в период мундиаля в центре Екатеринбурга будут работать лишь муниципальные автобусы. Частников же отправят на периферию либо задействуют на подвозе пассажиров к центру.

В мэрии Екатеринбурга эту информацию опровергли. "Изменения в схеме движения общественного транспорта, безусловно, будут. В первую очередь, это связано с перекрытием улиц. Однако никакого выдворения маршруток из центра города не будет ", - отметили в горадминистрации.

Там также добавили, что все изменения в работе общественного транспорта будут опубликованы ближе к турниру.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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