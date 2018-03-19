Разбирательство длилось 7 лет.

Свердловский областной суд признал врача инфекционной больницы Нижнего Тагила Светлану Кексель невиновной в смерти трехлетнего пациента. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Савелий Гладыш умер в ноябре 2011 года в больнице, куда он попал на третий день после появления симптомов. Дежурный врач-инфекционист Светлана Кексель назначила лечение в соответствии с предварительным диагнозом. Когда состояние ребенка ухудшилось, она отправила его в другое медучреждение – на рентген и на консультацию к хирургу. По возвращении мальчик умер буквально на пороге больницы.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В ноябре 2017 года Тагилстроевский районный суд признал Кексель виновной и приговорил ее к двум годам ограничения свободы. В связи с истечением срока давности врач от наказания была освобождена. Также суд обязал больницу выплатить матери умершего ребенка 6 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Обе стороны обжаловали решение.

Областной суд отменил приговор в отношении Кексель. В ее действиях не нашли состава преступления. Гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и о возмещении материального ущерба суд оставил без рассмотрения.

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