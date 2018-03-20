От свалок.

Курганский городской суд обязал администрацию столицы Зауралья навести порядок на кладбищах. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мэрия должна ликвидировать несанкционированные свалки на территории погостов в микрорайонах Глинки, Шепотково, Храпово, Зайково, Черемухово, а также по проспекту Машиностроителей и на улице Черняховского.

На этих кладбищах рядом с местами захоронения складывали твердые бытовые отходы, спиленные ветки и листва. Контейнерные площадки для мусоросборников в части "некрополей" не были оборудованы, в других – контейнеров не было вовсе. Это могло привести к распространению инфекционных заболеваний.