Захаровой и СМИ.

В Сети вновь разгорелся конфликт вокруг неосторожных высказываний представителей либерально-настроенной интеллигенции. На этот раз музыкант Андрей Макаревич в ответ на комментарий одного из френдов в соцсети Facebook "назвал россиян злобными дебилами" – так слова музыканта преподнесло значительное количество СМИ.

Свой ответ на комментарий артиста и волну публикаций, тиражирующих его, дала представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает "Уралинформбюро".

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6% (речь о реплике Ксении Собчак в интервью изданию "Собеседник" – прим. ред.). Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — заявила Захарова на своей странице в соцсети.

Макаревич в свою очередь обратил внимание на то, что его слова выдернули из контекста. "…не говорил я такого. А написал … дословно следующее (речь шла о телевидении): "МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОСПРОПАГАНДА (в России — прим. ред.) ИЗОБРЕЛА КАКОЙ-ТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗЛОБНЫХ ДЕБИЛОВ". Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне г… - работает этот двадцать пятый кадр, работает", – написал он (орфография и пунктуация автора – прим. ред.).



Фото: Скрин с возмутившим общественность комментарием/Facebook.com

Это не первый скандал, связанный с высказываниями российского музыканта. Так, волна критики в его адрес поднималась из-за негативной оценки памятника Михаилу Калашникову в Москве, которую Макаревич назвал "бездарной" и "уродливой".

Следует напомнить, не так давно общественность обрушилась на актера Алексея Серебрякова, позволившего себе резкие оценки положения дел в российском обществе. В интервью журналисту Юрию Дудю актер заметил, что: "Национальной идеей (в России – прим. ред.) являются сила, наглость и хамство".