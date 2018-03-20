Перекрытия улиц уральской столицы из-за Парада Победы стартуют через неделюСегодня в 12:07
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График репетиций.
В уральской столице стартуют репетиции Парада Победы, из-за которых временно будет перекрыто движение на нескольких улицах.
Первый раз в этом году колонна боевой техники проедет по городу 28 марта. На время тренировки военных закроют движение на Вторчермете. С 9.00 до 13.00 автомобилисты не смогут проехать по Второй Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Патриса Лумумбы (от Братской до Военной) и Эскадронной (от Окраинной до Второй Новосибирской), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Аналогичные ограничения ждут жителей Вторчермета и в следующие "тренировочные" дни: 4, 11, 18 и 25 апреля.
Ночные репетиции Парада пройдут 27 апреля, 2 и 4 мая. Под них с 20.00 до 4.00 ограничат движение в центре Екатеринбурга. В частности закроют Репина (от Ленина до Малышева), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев) и Ленина (от Луначарского до Репина).
Кроме того, в эти три дня с 19.00 автомобилистов не пустят на Дорожную, Военную, Патриса Лумумбы, Посадскую, Малышева, Московскую, Попова и Репина – по пути следования колонны к месту ночных тренировок. По этому же маршруту военная техника проследует 9 мая в 5.00.
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