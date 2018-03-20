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США "поджарит" экстремальная жара Сегодня в 11:14

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Во всем виноваты люди.

Антропогенное воздействие на природу к 2020 году спровоцирует экстремальную жару на юге и юго-западе США. К такому выводу пришли ученые из Школы морских и атмосферных наук в Майами. Статья, посвященная данному исследованию, опубликована в Nature Climate Change.

Используя климатические модели и погодные данные за 1900-2010 годы, ученые спрогнозировали повышение температуры воздуха в летний период до конца текущего века.

Экстремальной жарой они назвали периоды более трех дней, когда температура будет достигать рекордных отметок, передает "Уралинформбюро".

Согласно результатам исследования, к 2030 году тепловые волны докатятся до Великих озер, а спустя еще 20 лет и до Великих равнин. В итоге может вырасти смертность среди тех, кто плохо переносит жару.

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