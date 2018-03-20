Который искали три года.

Пропавший четыре года назад Boeing 777 Malaysia Airlines потерпел крушение недалеко от острова Маврикий. Такое заявление сделал австралийский специалист по расследованию авиационных происшествий Питер МакМахон, передает "Уралинформбюро".

После многолетнего изучения изображений NASA и Google Earth он пришел к выводу, что останки лайнера покоятся на дне Индийского океана в 10 милях к югу от острова Раунд. Данная территория не была включена в площадь поисков. Очертания воздушного судна отчетливо видны на спутниковых снимках.

МакМахон передал свои заключения в Австралийское бюро транспорта и безопасности, где подтвердили, что находка вполне может быть пропавшим бортом MH370, пишет The Sun.

Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров 8 марта 2014 года через час после отправления. На борту находились 226 пассажиров и 13 членов экипажа. Поиски воздушного судна завершили в начале 2017 года. За это время было найдено лишь несколько обломков обшивки, вынесенных на берег океанскими течениями. Ни одного тела обнаружено не было.