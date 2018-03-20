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Ведущий педагогический вуз Урала обрел нового ректораСегодня в 12:50

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Им стала Светлана Минюрова.

19 марта Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) обрел нового ректора. Им стала завкафедрой общей психологии Института психологии Светлана Минюрова. До своего избрания она занимала пост первого проректора, передает "Уралинформбюро".

Помимо Минюровой, на должность ректора претендовали заведующая кафедрой информатики Марина Лапенок и директор Института социального образования Ирина Ларионова.

Алевтина Симонова, возглавлявшая вуз последние 4 года, будет работать в должности до 25 апреля.

УрГПУ, основанный в 1930 году, является одним из старейших вузов Урала, а также вторым по численности студентов вузом Свердловской области (после УрФУ). В 2012 году согласно результатам "Общественного контроля за процедурами приема в вузы как условие обеспечения равного доступа к образованию", проводимого по заказу Общественной палаты России УрГПУ среди 43 педагогических вузов Российской занял 4-е место.

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