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В Новоуральске еду для детсадовцев и школьников готовили в опасных условияхСегодня в 13:42

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Прокуроры нашли множество нарушений.

Компания "Аврора", поставляющая мясную и рыбную продукцию в детсады и школы Новоуральска, не соблюдала санитарно-эпидемиологические правила.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, в цехах предприятия одновременно с производством пищи шел ремонт. В помещениях отсутствовали умывальники для персонала и необходимая вентиляция. Для уборки компания использовала чистящие средства с истекшим сроком годности, ее сотрудники не были обеспечены спецодеждой и спецобувью. Некоторые из них вообще не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

Кроме того, было установлено, что ООО "Аврора" не проводило дезинфекцию транспортных средств, перевозящих продукцию, а также дезинсекцию и дератизацию производственных площадок.

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