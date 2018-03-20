В Новоуральске еду для детсадовцев и школьников готовили в опасных условияхСегодня в 13:42
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Прокуроры нашли множество нарушений.
Компания "Аврора", поставляющая мясную и рыбную продукцию в детсады и школы Новоуральска, не соблюдала санитарно-эпидемиологические правила.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, в цехах предприятия одновременно с производством пищи шел ремонт. В помещениях отсутствовали умывальники для персонала и необходимая вентиляция. Для уборки компания использовала чистящие средства с истекшим сроком годности, ее сотрудники не были обеспечены спецодеждой и спецобувью. Некоторые из них вообще не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.
Кроме того, было установлено, что ООО "Аврора" не проводило дезинфекцию транспортных средств, перевозящих продукцию, а также дезинсекцию и дератизацию производственных площадок.
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