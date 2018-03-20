Несколько человек госпитализированы.

Пассажиры авиарейса Паттая-Екатеринбург попали в больницу с острым отравлением. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Во время полета с жалобами на недомогание к бортпроводникам обратились десять пассажиров.

После приземления самолета их осмотрели, санврачи собрали анамнез. У пяти пассажиров обнаружены признаки инфекционного заболевания. Предварительный диагноз – "острая кишечная инфекция". Больных направили на госпитализацию, но два человека от нее отказались.

Специалисты провели дезинфекцию воздушного судна, для лабораторного исследования взяты пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде. Санитарные мероприятия продолжаются.

Стоит отметить, что рейс авиакомпании Royal Flight с больными на борту прибыл в столицу Урала с опозданием почти на 7 часов. Перевозчик также задержал другой свой борт – вылетающий из Екатеринбурга. Самолет отправился на Пхукет 20 марта в 07.00, а должен был – накануне около 18.00.