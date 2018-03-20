"Уральские авиалинии" открывают рейсы из ШереметьевоСегодня в 14:04
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Пока в три города.
Крупнейший аэропорт России - Шереметьево - вошел в маршрутную сеть "Уральских авиалиний". С 25 марта 2018 года авиакомпания начнет выполнять из московской воздушной гавани новые региональные рейсы - в Екатеринбург, Симферополь и Сочи.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, первый рейс U6-1 по маршруту Екатеринбург – Москва (Шереметьево) запланирован на 7.30 (время местное). Борт прибудет в Шереметьево в 7.50 (мск). Обратный вылет рейса U6-2 намечен на 22.45 (мск), прилет в столицу Урала - 3.05 26 марта 2018 года (время местное).
"Открытие рейсов из аэропорта Шереметьево – знаковое и стратегически важное событие для авиакомпании. Мы активно развиваем маршрутную сеть, предлагая удобное расписание и стыковки в другие города для жителей столицы и регионов. Искренне рад, что наше партнерство с Шереметьево успешно развивается в полном соответствии с изначальным планом – предоставлением пассажирам максимально широких и доступных возможностей для путешествий", - генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.
Благодаря открытию новых маршрутов "Уральских авиалиний" пассажирам Шереметьево в весенне-летнем сезоне будут доступны ежедневные перелеты в Симферополь и Сочи. Рейс U6-439 будет вылетать из Москвы в 8.50 и прибывать в Симферополь в 11.15. Обратный рейс U6-440 будет отправляться из Симферополя в 12.05 и прибывать в Шереметьево в 14.35. Вылет из Москвы рейса U6-449 в Сочи будет выполняться в 15.45, а прилет – в 18.10. Обратный рейс U6-450 из Сочи будет вылетать в 19-05 и приземляться в Шереметьево в 21.35.
"Уральские авиалинии" станут единственной авиакомпанией Уральского региона, имеющей возможность предложить клиентам выбор аэропорта прилета в стлице. А "Московский абонемент" позволит выбрать необходимое количество поездок, использовать открытые даты перелета и приобретать билеты со скидкой до 50%.
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по телефону call-центра 8-800-7700-262 и в авиакассах.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году они перевезли 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 43 самолетов Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности карго-комплекса. Его маршрутная сеть насчитывает свыше 200 направлений. За минувший год Шереметьево обслужил 40 093 000 пассажиров.
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