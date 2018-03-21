Первыми поедут легковушки и автобусы.

Движение по мосту через Керченский пролив будут открывать поэтапно, сообщается на сайте Минтранса РФ.

Сразу после сдачи автодорожной части путепровода, которая намечена на май 2018 года, проезд будет открыт для легковых машин и автобусов. На втором этапе, ближе к концу года, по мосту пустят грузовики.

В мае планируют открыть сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста). Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от нового моста до развязки с трассой "Таврида".

К концу 2018 года завершатся работы на двух новых полосах "Тавриды" до Симферополя и введены в эксплуатацию автоподходы к Крымскому мосту. Это позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по магистрали через Керченский пролив, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что переход состоит из двух расположенных рядом мостов — железнодорожного и автомобильного. Он соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.