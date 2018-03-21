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Путин в золоте: Caviar выпустила лимитированный тираж iPhone X20 марта в 17:42

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С изображением президента.

20 марта в России стартуют продажи новой лимитированной серии смартфона iPhone X с барельефом президента РФ Владимира Путина. Эксклюзивный гаджет выпущен тиражом 76 экземпляров.

Смартфон полностью покрыт золотом. В нижней части корпуса устройства размещено объемное изображение Кремля, над ним - объемный герб России. Венчает композицию надпись: "Мы настроены на самое лучшее будущее, и мы его добьемся". Эта фраза была произнесена президентом РФ в интервью Владимиру Соловьеву в фильме "Миропорядок 2018".

Дизайн гаджета разработали итальянские ювелиры Caviar. Обойдется новый "путинфон" в 269 000 рублей, сообщила "Уралинформбюро" директор по связям с общественностью компании Анна Лобода.


Фото: Caviar

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