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После травмы ученицы школа Екатеринбурга "объявила ее в розыск" 20 марта в 17:14

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А причастность к ЧП отрицает.

Руководство школы №71 в Екатеринбурге обратилось в полицию с заявлением о пропаже 9-летней ученицы. Девочка не ходит на уроки два месяца – с тех пор, как получила в стенах альма-матер травму головы. Родители не представили справку об освобождении от занятий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горобраза.

Девочка пострадала в январе 2018 года во время потасовки между учениками. Учителей или представителей администрации школы в этот момент рядом не оказалось. После заявления родителей руководство образовательного учреждения провело проверку. Расследование не подтвердило, что несчастный случай произошел в стенах школы. Прокуратура, в свою очередь, не нашла нарушений со стороны общеобразовательной организации. Сейчас проверку проводит Следственный комитет.

По словам директора школы №71 Натальи Швидко, она несколько раз связывалась с родителями девочки, справлялась о ее здоровье и напоминала о справке. Администрация заведения была готова организовать обучение на дому или в дистанционной форме, но семья ученицы не дала согласия.

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