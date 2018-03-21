Куйвашев будет отстаивать свердловские газоны в Верховном суде20 марта в 18:24
- Текст
Решение облсуда обжаловано.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обжалует в Верховном суде отмену статьи 16 регионального закона "Об административных правонарушениях".
Апелляционная жалоба была подана в инстанцию 13 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского облсуда.
Помимо главы региона, оспорить отмену также намерены прокуратура и депутаты Заксобрания Свердловской области. Надзорное ведомство подало апелляцию 15-го, региональный парламент - 16 марта.
Стоит напомнить, 16 февраля облсуд признал нелегитимной норму регионального закона, на основании которой выписывались штрафы "гряземесам". Правомерность статьи в суде оспаривал оштрафованный за парковку на газоне автомобилист Игорь Белоусов. Суд счел доводы истца состоятельными, признав, что субъект РФ не может самостоятельно устанавливать штрафы для автомобилистов, если они не имеют "базы" в федеральном законодательстве.
Ранее по теме:
Автомобилисты ликуют: суд отменил штрафы за парковку на газонах
Оштрафованный за парковку свердловчанин решил судиться с губернатором
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:25
Житель Режа взирал на убийство и сжигание приятеля заезжим собутыльником
Возбуждено уголовное дело.20 марта в 20:01
Умер последний в мире самец северного белого носорога
Остались 2 самки.20 марта в 19:20
Козицын не стал комментировать снос телебашни в Екатеринбурге
На "хоккейной" пресс-конференции.20 марта в 19:04
Сильный ветер в Кургане "побрил" многоэтажку
Обрушилась часть фасада.20 марта в 18:34
Подросший бюджет Свердловской области пустят на дороги и МРОТ
Залатают и повысят.20 марта в 18:31
Главную площадь Екатеринбурга освободили от "парковочного ига"
Решением комиссии FIFA.20 марта в 18:27
Ространснадзор оставил спецназ ФСБ без самолета
Полеты всех Ан-148 прекращены.20 марта в 18:25
Пожилая тюменка зарезала пьяного мужа
Ее задержали.20 марта в 18:24
Куйвашев будет отстаивать свердловские газоны в Верховном суде
Решение облсуда обжаловано.20 марта в 18:13
В Березовском дальнобойщика отправили на нары за гибель человека в ДТП
Он не признал вину.20 марта в 18:12
Средний Урал: бьют и будут пить
Отчет полиции за 2017 год.20 марта в 17:58
Зарезавший приятеля из-за ВИЧ тюменец сел на 8 лет
В ИК строгого режима.20 марта в 17:52
Козицыну не стыдно
За "Автомобилист".20 марта в 17:42
Путин в золоте: Caviar выпустила лимитированный тираж iPhone X
С изображением президента.20 марта в 17:29
Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале
За последние сутки.
Главные новости
- 20 марта в 18:27Ространснадзор оставил спецназ ФСБ без самолета
- 20 марта в 18:12Средний Урал: бьют и будут пить
- 20 марта в 17:52Козицыну не стыдно
- 20 марта в 17:29Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале
- 20 марта в 16:53УГМК нечего предложить Екатеринбургу вместо телебашни
Аналитика
Средний Урал: бьют и будут пить
Отчет полиции за 2017 год.
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.