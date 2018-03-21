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Куйвашев будет отстаивать свердловские газоны в Верховном суде20 марта в 18:24

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Решение облсуда обжаловано.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обжалует в Верховном суде отмену статьи 16 регионального закона "Об административных правонарушениях".

Апелляционная жалоба была подана в инстанцию 13 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского облсуда.

Помимо главы региона, оспорить отмену также намерены прокуратура и депутаты Заксобрания Свердловской области. Надзорное ведомство подало апелляцию 15-го, региональный парламент - 16 марта.

Стоит напомнить, 16 февраля облсуд признал нелегитимной норму регионального закона, на основании которой выписывались штрафы "гряземесам". Правомерность статьи в суде оспаривал оштрафованный за парковку на газоне автомобилист Игорь Белоусов. Суд счел доводы истца состоятельными, признав, что субъект РФ не может самостоятельно устанавливать штрафы для автомобилистов, если они не имеют "базы" в федеральном законодательстве.

Ранее по теме:
Автомобилисты ликуют: суд отменил штрафы за парковку на газонах
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