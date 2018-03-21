Главную площадь Екатеринбурга освободили от "парковочного ига"20 марта в 18:31
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Решением комиссии FIFA.
Площадь 1905 года и улица 8 Марта не будут задействованы под парковки для гостей ЧМ-2018. Об этом сообщила председатель городского комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.
В связи с этим отпала необходимость в "пробном" перекрытии этих участков улично-дорожной сети во время тестовых матчей, которые пройдут на "Екатеринбург Арене! 1 и 15 апреля, а также 6 мая. Стоит напомнить, что соперниками ФК "Урал" в этих играх выступят казанский "Рубин", пермский "Амкар" и московский "Спартак".
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на протяжении пробных матчей будет ограничено движение по Ключевской на участке между Токарей и Мельковской. Проехать здесь смогут только клиентские группы. В ходе перекрытия планируется проверить, насколько эта площадка подходит для выполнения функций гостевой парковки.
Кроме того, 15 апреля протестируют особый режим трафика по Репина – от Крауля до Татищева: в дни ЧМ-2018 эта магистраль станет одной из главных на маршруте "футбольных делегаций". Сами же матчи проводятся для проверки инфраструктуры обновленного стадиона, квалификации клиентских служб, волонтеров и контролеров. Особое внимание при этом будет уделено двум временным трибунам, вмещающим в общей сложности 12 000 зрителей.
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