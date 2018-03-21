Остались 2 самки.

В Кении в возрасте 45 лет скончался последний в мире самец северного белого носорога, сообщается в Twitter-аккаунте заповедника Ol Pejeta.

Ветеринары приняли решение об усыплении носорога по имени Судан, поскольку тот страдал возрастными дегенеративными заболеваниями. По словам медиков, состояние животного резко ухудшилось за последние сутки, передает "Уралинформбюро".

Перед усыплением ученым удалось собрать генетический материал носорога. Они надеются, что смогут искусственно осеменить одну из самок южного белого носорога. Это позволит спасти животных от вымирания.

В организации по охране природы WildAid выразили надежду, что "мир извлечет урок из печальной кончины Судана и сделает все, чтобы положить конец торговле рогами носорогов". По словам директора организации Питера Найтса, несмотря на падение стоимости рогов в Китае и Вьетнаме, браконьерство по-прежнему угрожает всем видам носорогов.

Стоит отметить, что еще в 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала свыше 2000 особей, однако спустя 20 лет их осталось всего 15. В вымирании носорогов огромную роль сыграли браконьеры. Рога животных считаются целебными и дорого оцениваются на черном рынке.

После смерти Судана в мире остались только 2 представительницы этого вида – его дочь Наджин и внучка Фату.