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Екатеринбуржцев научат любить афроамериканцев и азиатовСегодня в 08:41

В преддверии мундиаля.

21 марта в Екатеринбурге и других городах, которым предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу, пройдут мероприятия, посвященные международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

В пресс-службе оргкомитета "Россия-2018" сообщили, что в своеобразном уроке на тему "Футбол без дискриминации" примут участие волонтеры грядущего мундиаля. В Екатеринбурге занятие состоится на площадке Дома журналистов, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

"Урок направлен на профилактику дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения в контексте подготовки ЧМ-2018 на примере гуманистических ценностей футбола", — отметили организаторы.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
не проканает Сегодня в 09:40

не научат...мы своих-то придурков не любим, даже тех, у кого еврейская национальность, а нас ещё заставляют каких-то африканцев любить

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