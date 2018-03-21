Реальные дела важнее громких заявлений.

Южноуральское движение "СТОП ГОК" не смогло убедить жителей региона не голосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ, прошедших 18 марта 2018 года. Сделанные накануне активистами и отдельными оппозиционными политдвижениями "пророчества" о том, что челябинцы поддержат только кандидата, который выступит против возведения Русской медной компанией Томинского ГОКа в Сосновском районе, не подтвердились.

Как сообщили "Уралинформбюро" в избирательной комиссии Челябинской области, явка на выборы президента была одной из самых выдающихся и превысила 66%. При этом лишь немногим больше 1% из пришедших к урнам проголосовали за Григория Явлинского, выступавшего против строительства ГОКа. Тогда как в поддержку В.Путина высказались 73%.

Это свидетельствует о том, что южноуральцев гораздо сильнее волнуют насущные экологические проблемы, нежели пустые разглагольствования о потенциальном вреде предприятия РМК.

Тем более в своем последнем послании Федеральному Собранию Владимир Путин на всю страну объявил о необходимости решения экологических проблем Челябинска. Что значит — деньги и силы в ближайшее время на это будут выделены немалые.

После недавнего визита на Южный Урал главы Минприроды РФ Сергея Донского Росприроднадзор получил поручение пересмотреть предположительно завышенные нормативы выбросов промпредприятий. Региональное правительство, со своей стороны, представило в министерство программу улучшения экологической ситуации в Челябинске на 2018-2025 годы, по итогам реализации которой выбросы должны уменьшится на треть. Общий объем ее финансового обеспечения составит почти 9,9 миллиарда рублей, порядка половины суммы - более 4,6 миллиарда рублей - будет получено из внебюджетных источников, в основном - крупных промышленных холдингов, включая РМК.

Ускорить процесс закрытия городской свалки и ликвидации эндогенных пожаров в крупнейшем в Европе Коркинском угольном разрезе поможет рост федерального финансирования — в 2020 году Челябинск будет принимать саммиты ШОС и БРИКС.

При этом еще в прошлом году глава государства приложил руку к выстраиванию диалога между южноуральскими экоактивистами и создателями Томинского ГОКа, сгущенные хвосты которого планируется использовать при рекультивации Коркинского разреза.

"СТОП ГОК" же, воодушевленный поддержкой главы государства, решил не "наступить на горло" собственной "песне". Участники движения вместо конструктивного обсуждения проекта комбината зачитывали многочасовые монологи на встречах с участием представителей РМК и региональных властей на площадку Общественной палаты Южного Урала. Скорее всего, губернатор Борис Дубровский и его окружение потеряют интерес к "СТОП ГОКу" именно из-за агрессивной позиции организации и невозможности ведения с ним переговоров.

Не исключено, что на этом фоне движение начнет привлекать к себе внимание более радикальными методами. Взять хотя бы недавние провокации в Челябинске и Копейске. В региональном центре появились листовки с обвинением в педофилии одного из руководителей "СТОП ГОКа" и призывами к его убийству. А стены Копейска "украсили" надписи, порочащие честь экс-жены лидера движения.

Но активистам не в первой играть грязно. На днях в суд было передано уголовное дело в отношении участников движения Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева. Оба обвиняются в хулиганстве и попытке поджога имущества на стройплощадке Томинского ГОКа.

По версии следствия, мужчины были задержаны в ночь на 11 сентября 2017 года во время поджога штабелей леса на территории будущего предприятия РМК. Вдоль забора стройплощадки правоохранители обнаружили палки с гвоздями, мешающие проезду, и два баннера: "Вы все умрете" и "Верните деньги…!". Видимо, с их помощью поджигатели планировали выдать пожар за акцию протеста работников ГОКа.