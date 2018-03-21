Хоть 100, хоть 10 рублей.

Николай Фоменко призвал россиян собрать деньги на ремонт хосписа в Екатеринбурге. Актер снялся в социальной рекламе "Фонда Ройзмана" в числе других узнаваемых жителей России. Ролик появился на странице фонда в Facebook, передает "Уралинформбюро".

Недоумение пользователей соцсети вызвал посыл социальной рекламы – Фоменко предложил скидываться на "достойную смерть стариков".

"Я хочу вам сказать, что государство – это не они, государство – это мы. Это мы вместе объединяемся. По 50, по 100 рублей, по 10 рублей вкладываем, чтобы наши старики умирали достойно. Это и есть любить свою родину. Поэтому давайте поможем "Фонду Ройзмана" собрать деньги для того, чтобы закончить ремонт в этом хосписе", - призвал Николай Фоменко.



Видео: Фонд Ройзмана, facebook.com.

Запись в Facebook вызвала широкий отклик в соцсети. Под видеороликом появилось свыше 60 комментариев, большинство из которых – негативные.

"Само выражение "старики умирали достойно" пугает. Я бы хотела, чтоб они жили долго и счастливо. Достойно - это как? Не умерли с голода и холода?!", - написала пользователь Юля Папулина (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим. ред.).

"Умирали достойно??? Может быть, лучше жили так же?!", - вторит ей Татьяна Дробязко.

"Нет коля! Государство это они! Бюджет у них! Налоги тоже! Их даже армия ужа охраняет их! Не стоит дудеть!!!", - отмечает пользователь Dmitry Sviridov.

Благотворительный "Фонд Ройзмана" основан мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, чьи полномочия истекают в сентябре 2018 года. Вероятнее всего, осенью он пойдет на выборы в городскую думу.