×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Фонд Ройзмана собирает деньги на "достойную смерть стариков"Сегодня в 11:07

Хоть 100, хоть 10 рублей.

Николай Фоменко призвал россиян собрать деньги на ремонт хосписа в Екатеринбурге. Актер снялся в социальной рекламе "Фонда Ройзмана" в числе других узнаваемых жителей России. Ролик появился на странице фонда в Facebook, передает "Уралинформбюро".

Недоумение пользователей соцсети вызвал посыл социальной рекламы – Фоменко предложил скидываться на "достойную смерть стариков".

"Я хочу вам сказать, что государство – это не они, государство – это мы. Это мы вместе объединяемся. По 50, по 100 рублей, по 10 рублей вкладываем, чтобы наши старики умирали достойно. Это и есть любить свою родину. Поэтому давайте поможем "Фонду Ройзмана" собрать деньги для того, чтобы закончить ремонт в этом хосписе", - призвал Николай Фоменко.


Видео: Фонд Ройзмана, facebook.com.

Запись в Facebook вызвала широкий отклик в соцсети. Под видеороликом появилось свыше 60 комментариев, большинство из которых – негативные.

"Само выражение "старики умирали достойно" пугает. Я бы хотела, чтоб они жили долго и счастливо. Достойно - это как? Не умерли с голода и холода?!", - написала пользователь Юля Папулина (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим. ред.).

"Умирали достойно??? Может быть, лучше жили так же?!", - вторит ей Татьяна Дробязко.

"Нет коля! Государство это они! Бюджет у них! Налоги тоже! Их даже армия ужа охраняет их! Не стоит дудеть!!!", - отмечает пользователь Dmitry Sviridov.

Благотворительный "Фонд Ройзмана" основан мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, чьи полномочия истекают в сентябре 2018 года. Вероятнее всего, осенью он пойдет на выборы в городскую думу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
в наешм городе творятся ужасные события Сегодня в 15:16

А Фоменко совсем тупой или настолько продажный? А как поступают в тот хоспис те самые старики? Кто проверяет тот хоспис???????????? Почему мэр города занимается ещё и такой весьма подозрительной деятельностью???? Кто проверяет куда деваются квартиры тех стариков????????

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Средний Урал: бьют и будут пить

Средний Урал: бьют и будут пить

Отчет полиции за 2017 год.

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×