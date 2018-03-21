Проверку завалили.

На телеканале "Пятница" вышел выпуск программы "Ревизорро: Медицино", посвященный медучреждениям Екатеринбурга и Березовского. Больницы и поликлиники Среднего Урала проверку "провалили".

В платную поликлинику "Панацея" продюсеры отправили тайного пациента за справкой на права. Там документ выдали после поверхностного осмотра. Хотя, в соответствии с изменениями в законодательстве, осматривать будущего водителя врачи частных медучреждений не имеют права. "Панацея" же выдала справку с визой другой – государственной – больницы.

Следующим проверяемым пунктом стала больница в Березовском – там пациентка три месяца не могла записаться на бесплатную процедуру. Как ранее выяснило "Уралинформбюро", жалобы от этой девушки не поступало ни к главному врачу, ни в министерство здравоохранения. Ведущую не устроило и состояние помещений больницы.

В платной поликлинике "Шанс" одной из героинь эфира после повторного обращения выписали лекарство, которое не помогло ей в прошлый раз. При этом врач не спросил, беременна ли пациентка – а это главное противопоказание назначенного препарата. Деньги за прием в больнице вернули.

Последним в выпуске стал обзор травматологической больницы №36. Туда попала девушка, пострадавшая в ДТП. С ней, по мнению врачей, было все в порядке, и ее отпустили домой. На следующий день она якобы сделала УЗИ, которое показало травму почек.

Ранее по теме:

Ведущая "Ревизорро" устроила беспредел в Березовской больнице