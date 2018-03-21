Заявил Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал глав уральских регионов к усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По его словам, ситуация с наркотизацией населения вызывает серьезную обеспокоенность, передает "Уралинформбюро".

"Несмотря на то, что на 20% уменьшилось количество лиц, состоящих на учете, число умерших от передозировки выросло почти в 2 раза. Во многом это связано с увеличением контрабанды наркотиков", – заявил секретарь Совбеза 20 марта 2018 года в ходе совещания по вопросам безопасности в Екатеринбурге.

Он подчеркнул, что пункты пропуска на российско-казахстанском участке вдоль границы так и не были обустроены техническими средствами по обнаружению наркотических средств. Кроме того, не произошло требуемого увеличения численности борцов с их незаконным оборотом. По словам Патрушева, штаты укомплектованы в среднем на 82%.

Есть и хорошие новости. Так, за минувший год количество выявленных преступлений, связанных с торговлей наркотическими веществами, выросло на 21%. Была пресечена работа 8 лабораторий, изъято свыше 1200 килограммов наркотиков и психотропных веществ.

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