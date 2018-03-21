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Кто тушить будет? Холманских обеспокоен реформой МЧССегодня в 13:56

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И ликвидацией пожаров на Урале.

Ликвидация Уральского регионального центра МЧС серьезно повлияла на работу спасателей. Об этом 20 марта в ходе совещания в Екатеринбурге по вопросам безопасности с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева заявил полпред президента в УрФО Игорь Холманских , передает "Уралинформбюро".

Полпред напомнил, что в уничтоженную в марте 2017 года структуру входил авиационно-спасательный центр, который обеспечивал координацию сил и средств с министерством по чрезвычайным ситуациям на уровне федерального округа. "Полномочия передали Сибирскому региональному центру МЧС России, который находится за 2 000 километров от нас - в Красноярске. Это существенно повлияло на эффективность системы оповещения", – сообщил Холманских.

По словам полпреда, в настоящее время помощь в тушении пожаров на Урале оказывают парашютисты-десантники Авиалесохраны, подведомственной Рослесхозу. Однако на территории федерального округа их подразделения сегодня нет. "Прошу вас, Николай Платонович, поддержать наше предложение сформировать и разместить федеральный резерв Рослесхоза на территории УрФО", – обратился Холманских к секретарю Совбеза.

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