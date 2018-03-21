С балконом, но без печей.

Старинную усадьбу "дом Дьяконовой" на улице Белинского в Екатеринбурге реставрируют и приспособят под кафе. Об этом свидетельствует акт историко-культурной экспертизы, размещенный на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, составленному группой экспертов из Челябинска по заказу ООО "Резерв", в ходе реставрации будут сохранены художественно-композиционное решение фасадов здания и его объемно-пространственная композиция. Также планируется сохранить систему декоративного убранства главного западного фасада и интерьеров, дошедших до настоящего времени в неизменном виде и включенных в предмет охраны. Кроме того, реставраторы восстановят утраченные элементы убранства — главный вход и балкон.

При этом эксперты рекомендуют выполнить усиление фундаментов памятника, заменить изношенные деревянные перекрытия первого и второго этажей на монолитные железобетонные, обновить деревянные перекрытия крыши.

Отдельно в документе оговаривается судьба расположенных в здании печей со штукатурной и гладкой металлической отделкой. По мнению экспертов, они не входят в предмет охраны и подлежат демонтажу.

В акте экспертизы подробно описывается конфигурация будущего кафе. Оно рассчитано на 49 посадочных мест. На первом этаже здания предусмотрена кухонная зона со свободной планировкой, два санузла, посадочные места для инвалидов, стойка раздачи и технические помещения. На втором этаже разместится зал для клиентов.

Дом Дьяконовой был построен в 80-е годы XIX века. Однако жилые строения на этом месте существовали еще в конце XVIII столетия. Жена одногоиз городских чиновников Августа Дьяконова лишь перестроила усадьбу, пристроив к деревянному строению каменный флигель в модном тогда стиле эклектики. После революции усадьба со всеми постройками была национализирована. Основные строения - два жилых дома (деревянный и каменный) были приспособлены под коммунальное жилье.

Стоит напомнить, что это уже не первая попытка приспособить памятники архитектуры Екатеринбурга под современное коммерческое использование. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в январе 2018 года был передан в долгосрочную концессию особняк купца Железнова (Розы Люксембург, 56). Новый пользователь здания, компания "СтройИнвест", планирует превратить его в бутик-отель.

Ранее по теме:

В екатеринбургский Дом Железнова въедет бутик-отель