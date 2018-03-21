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Аккредитацию ЮУрГУ поставили под вопросСегодня в 15:47

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Специалисты Рособранауки.

В ведущем вузе Южного Урала обнаружили несоответствие учебных программ госстандартам (ФГОС). Проверку ЮУрГУ провели в рамках государственной аккредитации. Результаты опубликованы на сайте федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, передает "Уралинформбюро".

Несоответствующими ФГОС признали пять программ подготовки студентов из 198. У специалистов возникли вопросы к содержанию курсов бакалавриата по "Инноватике", "Управлению качеством" и "Управлению в технических системах". Несоответствие также нашли в аспирантуре и магистратуре по "Юриспруденции".

Нарекания у проверяющих вызвали и филиалы ЮУрГУ. Так, в Златоусте "забраковали" программу бакалавриата по "Экономике". В Миассе – бакалавриата по "Экономике", "Менеджменту" и "Юриспруденции". В Нижневартовском филиале – курсов по "Бизнес-информатике" и "Юриспруденции".

Найденные нарушения могут привести к отзыву аккредитации. При таком стечении обстоятельств вуз не сможет выдавать дипломы гособразца. Или же, в лучшем случае, образовательному учреждению вместе с подразделениями дадут время для "работы над ошибками". Окончательное решение в ближайшее время примет Рособрнауки.

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