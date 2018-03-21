И аварий.

Смертность в Свердловской области пошла на убыль. По итогам 2017 года она снизилась на 5% - до 13,3 случая на тысячу человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ольга Диконская.

Реже в минувшем году свердловчане умирали в результате отравлений алкоголем, самоубийств, травм, полученных в ДТП, а также от болезней органов пищеварения, дыхания и инфекционных заболеваний. Вместе с тем вырос показатель смертности от онкологии. Рак в 2017 году унес на 2% больше жителей Среднего Урала, чем годом раньше.