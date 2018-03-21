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Санитарные врачи рассказали о главных рисках здоровью свердловчанСегодня в 15:36

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Есть массовые, есть индивидуальные.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области определили главные риски, угрожающие здоровью жителей региона. В первую группу, они вынесли риски, обусловленные влиянием санитарно-гигиенических факторов, рассказала "Уралинформбюро" замруководителя управления Ольга Диконская.

К этим рискам относится, например, химическое загрязнение, которому подвержено почти 80% населения. Также в списке - биологическое загрязнение, угрожающее 66% процентам свердловчан. Над таким же процентом населения нависли риски радиационной нагрузки и шума.

Во второй группе – риски, обусловленные влиянием социально-экономических и поведенческих факторов. Так, на здоровье трети свердловчан влияет социальная напряженность, на здоровье четверти – экономическое напряжение. Для 18% населения угрозу представляют риски промышленного развития. При этом существуют и индивидуальные факторы риска: курение, алкоголь, питание и другие.

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