Доброкачественной.

Около 75 тысяч свердловчан не обеспечены доброкачественной питьевой водой – 1,74% населения области. Об этом свидетельствует статистика регионального управления Роспотребнадзора за 2017 год. Годом ранее этот показатель составлял 2,8%.

Как рассказала "Уралинформбюро" замруководителя организации Ольга Диконская, пригодной для питья водой обеспечены 67,9% свердловчан. Условно доброкачественная бежит из кранов у 30,1% населения. А 0,19% людей живут в населенных пунктах, где вода не исследовалась.