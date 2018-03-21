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"Телекарта" выдвигает "Лидера"Сегодня в 17:25

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Для любителей современного телевидения.

Федеральный спутниковый оператор "Орион" расширяет линейку пакетов спутникового телевидения "Телекарта". С 19 марта новые и действующие абоненты компании по всей стране смогут подключаться к пакетному предложению "Лидер". Пакет ориентирован на любителей современного телевидения, заинтересованных в расширенных возможностях телесмотрения по умеренной цене.

В новом сбалансированном "Лидере" собрана наиболее полная коллекция из 200+ самых популярных каналов. С его подключением зритель открывает доступ к захватывающим сериалам и блокбастерам, лучшим музыкальным телеканалам, популярным телеканалам о путешествиях, спорте и кулинарии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Орион", новый пакет сформирован на базе телеканалов, наиболее востребованных у телезрителей "Телекарты". В том числе он расширен каналами из дополнительных пакетов "Мировое кино", "Музыкальный" и "Детский". Его отличает акцент на сильную региональную составляющую: в "Лидер" включены развлекательные, фильмовые и новостные каналы из Башкортостана, Татарстана, Новосибирской области, Красноярского края и других регионов России.

Абонентская плата при подключении пакета составляет 1 990 рублей в год и 249 рублей в месяц при последующей пролонгации. Срок продления подписки не ограничен.

"Мы рассчитываем, что пакет "Лидер" найдет своего потребителя и на ближайший год станет флагманом "Телекарты". Для абонентов пакета "Стандарт" это хорошая возможность за небольшую доплату существенно расширить свои возможности телесмотрения, а для всех любителей современного телевидения - получить доступ к премиальному контенту по умеренной цене", - прокомментировал запуск новинки директор по маркетингу ГК "Орион" Дмитрий Жичин.

Пакет "Лидер" станет четвертым по счету в продуктовой линейке "Телекарты".

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