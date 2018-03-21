Взрыв прогремит в 9 утра.

Недостроенную телебашню взорвут в Екатеринбурге 24 марта в 9.00. Об этом говорится в инструкции, якобы появившейся в домах рядом с объектом. Фотографию документа на своей странице в Facebook выложил общественник Дмитрий Москвин.

Согласно бумаге, в 8.30 прозвучит предупредительный сигнал сирены продолжительностью 30 секунд. В 9.00, непосредственно перед сносом башни, прозвучат еще два сигнала сирены.

Горожанам в это время рекомендовано на 2 метра отойти от окон зданий, из которых открывается вид на сооружение, а также не подходить к стеклянным фасадам.

На улице во время сноса башни екатеринбуржцам советуют стоять за постами охраны либо находиться за перекрываемым периметром улиц.

Следует заметить, что ни "УГМК-Холдинг" (собственник земельного участка под башней), ни администрация Екатеринбурга до сих пор не назвали точной даты взрывных работ. Утром 21 марта в ряде СМИ распространилась информация о закрытии с 08.00 до 10.00 движения на участках автодорог, примыкающих к телебашне, - Степана Разина (от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (от Розы Люксембург до Степана Разина). Сообщалось, что соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб, но в горадминистрации эту информацию не подтвердили.

Однако в пресс-службе компании "Атомтройкомплекс" "Уралинофрмбюро" сообщили, что из стоящего рядом с телебашней комплекса апартаментов "Артек" 24 марта будут эвакуированы люди. Также в этот день не будет работать Екатеринбургский цирк, непосредственно соседствующий с башней. Об этом рассказал корреспонденту агентства директор цирка, депутат областного Заксобрания Анатолий Марчевский.

А днем ранее Екатеринбургский метрополитен оповестил горожан о том, что 24 марта с 09.00 до 11.30 будут закрыты станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. В мэрии отказались назвать причину смены режима работы подземки, переадресовав корреспондента агентства к руководству "УГМК-Холдинга" и компании "Р.В.С." - структурам, ответственным за грядущий снос телебашни.



Фото: Дмитрий Москвин / facebook.com