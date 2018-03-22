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Мартовские снегопады вернулись на Средний УралСегодня в 09:28

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Готовьте лопаты.

22 марта 2018 года в Свердловскую область после небольшой передышки вернулись снегопады. Осадки будут идти ближайшие три дня, причем основная порция придется на первый из них. К вечеру порывы северного ветра усилятся до 18 метров в секунду.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, в отдельных районах ожидаются метели и снежные заносы. На дорогах гололедица в виде снежного наката, снизится видимость на трассах. Поэтому автомобилистам стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим.

Днем 22-23 марта воздух прогреется до минус 5-9 градусов. 24 марта потеплеет до нуля. При этом по ночам в низинах и горных районах еще возможны 23-градусные морозы.

В Екатеринбурге тоже будет снежно и ветрено, но относительно тепло. Днем в четверг и пятницу столбики термометров опустятся лишь до минус 3-5 градусов. В субботу синоптики сулят плюс 1. По ночам - до минус 14.

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