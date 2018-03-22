×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Две свердловчанки поборются за звание "Мисс Россия" Сегодня в 09:34

  • Текст

С полусотней других красавиц.

Свердловчанки Полина Костюк и Анастасия Каунова прибыли в Москву – девушки будут отстаивать честь Среднего Урала на конкурсе "Мисс Россия". 21 марта в столице началась подготовка к соревнованию. Об этом уральские красавицы написали на своих страницах в соцсетях.

Фото: Анастасия Каунова, Полина Костюк/vk.com.

Анастасия Каунова – действующая "Мисс Екатеринбург". Полина Костюк также принимала участие в этом конкурсе и прошла в финал. Для того, чтобы попасть на всероссийский "смотр", девушке пришлось пройти дополнительный кастинг.

На данный момент в конкурсе участвует 50 девушек, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Средний Урал: бьют и будут пить

Средний Урал: бьют и будут пить

Отчет полиции за 2017 год.

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×