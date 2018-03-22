С полусотней других красавиц.

Свердловчанки Полина Костюк и Анастасия Каунова прибыли в Москву – девушки будут отстаивать честь Среднего Урала на конкурсе "Мисс Россия". 21 марта в столице началась подготовка к соревнованию. Об этом уральские красавицы написали на своих страницах в соцсетях.

Фото: Анастасия Каунова, Полина Костюк/vk.com.

Анастасия Каунова – действующая "Мисс Екатеринбург". Полина Костюк также принимала участие в этом конкурсе и прошла в финал. Для того, чтобы попасть на всероссийский "смотр", девушке пришлось пройти дополнительный кастинг.

На данный момент в конкурсе участвует 50 девушек, передает "Уралинформбюро".