Российские власти озаботились женской долейСегодня в 09:58
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Поправят здоровье и привлекут в политику.
В России принята к исполнению Национальная стратегия действий в интересах женщин. Правительство всерьез озаботилось тем, чтобы облегчить женскую долю. В планах к 2022 году довести зарплаты прекрасной половины до уровня мужских и активнее привлекать женщин в бизнес и политику, пишут "Известия".
Основные мероприятия уже утверждены, 14 марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запуске первого этапа глобального "гендерного плана", передает "Уралинформбюро".
В рамках стратегии под контроль возьмут все сферы женской жизни, включая здоровье и социальное положение.
Слабому полу могут смягчить наказание за незначительные преступления, в первую очередь – беременным и матерям малолетних детей. Ведомства займутся профилактикой насилия и сексуальной эксплуатации. К лету планируется сокращение числа сотрудниц в профессиях с вредными условиями труда.
Контролировать воплощение стратегии в жизнь будет Минтруда с ежемесячным отчетом перед федеральным правительством.
Ряд экспертов сочли принятые меры сильно запоздавшими. "Стратегию нужно было принять в начале десятилетия, когда о разработке специального закона заявляло тогда еще Минздравсоцразвития", - цитирует газета писательницу Марию Арбатову.
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