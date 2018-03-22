Поправят здоровье и привлекут в политику.

В России принята к исполнению Национальная стратегия действий в интересах женщин. Правительство всерьез озаботилось тем, чтобы облегчить женскую долю. В планах к 2022 году довести зарплаты прекрасной половины до уровня мужских и активнее привлекать женщин в бизнес и политику, пишут "Известия".

Основные мероприятия уже утверждены, 14 марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запуске первого этапа глобального "гендерного плана", передает "Уралинформбюро".

В рамках стратегии под контроль возьмут все сферы женской жизни, включая здоровье и социальное положение.

Слабому полу могут смягчить наказание за незначительные преступления, в первую очередь – беременным и матерям малолетних детей. Ведомства займутся профилактикой насилия и сексуальной эксплуатации. К лету планируется сокращение числа сотрудниц в профессиях с вредными условиями труда.

Контролировать воплощение стратегии в жизнь будет Минтруда с ежемесячным отчетом перед федеральным правительством.

Ряд экспертов сочли принятые меры сильно запоздавшими. "Стратегию нужно было принять в начале десятилетия, когда о разработке специального закона заявляло тогда еще Минздравсоцразвития", - цитирует газета писательницу Марию Арбатову.