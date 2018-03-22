Вениамин Голубицкий получил звание "Поэт года" Сегодня в 10:08
- Текст
И статуэтку "Золотое перо".
Вениамин Голубицкий, президент ГК "КОРТРОС", получил главную премию конкурса "Поэт года-2017". Торжественная церемония вручения статуэток "Золотое перо" прошла в канун Всемирного дня поэзии 19 марта 2018 года в Большом конференц-зале правительства Москвы. На мероприятие собрались более 800 гостей из России, Европы, Азии и Северной Америки.
"Воспитание хорошего литературного вкуса у молодого поколения, а также сохранение бесценных традиций словесности являются одними из ключевых задач культурной политики государства. Произведения русских летописцев, писателей и поэтов исторически играли важную роль в формировании национального самосознания нашего народа, в становлении всей отечественной культуры", - приветствовал участников министр культуры РФ Владимир Мединский.
Удостоившийся высокой награды Российского союза писателей поэт больше известен жителям Свердловской области как политик - В.Голубицкий возглавлял администрацию губернатора, позже был заместителем и первым заместителем председателя регионального правительства - министром по управлению госимуществом Среднего Урала, а также депутатом областной думы, передает "Уралинформбюро".
В мае 2017 года В.Голубицкий представил свой восьмой сборник "Поиск адресата" - разговор поэта с читателем, проиллюстрированный фотографиями автора. Работа над книгой заняла восемь лет.
"Очень важно, чтобы хватило вдохновения писать дальше, и не один год. Слово творит чудеса, а поэтическое слово - особенно", - уверен В.Голубицкий.
Писателем года был назван Олег Ларионов. В номинации "Дебют" лучшими стали поэт Александр Шелухин и писательница Александра Натарова. Первым среди лирических поэтов оказался Иван Малов, а среди песенников Любовь Сердечная. Звание юмористического писателя года жюри присудило Дарье Мясниковой, детского писателя - Александру Коротичу, а фантаста - Дмитрию Басову. Приз в номинации "Мемуары" получила Галина Одинцова.
Премии "Поэт года" и "Писатель года" являются самыми масштабными по количеству участников - на них претендуют сотни тысяч русскоязычных авторов со всего мира, публикующих произведения в Интернете. В шорт-лист входят лишь 200 поэтов и 100 писателей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:25
Туман "посадил" самолет "Аэрофлота" в Екатеринбурге
Лайнер направлялся в Казахстан.Сегодня в 10:08
Вениамин Голубицкий получил звание "Поэт года"
И статуэтку "Золотое перо".Сегодня в 09:58
Российские власти озаботились женской долей
Поправят здоровье и привлекут в политику.Сегодня в 09:53
В Кудымкарской больнице умерла 3-летняя девочка
Проводится проверка.Сегодня в 09:52
За 10 лет в "резиновой" квартире Екатеринбурга было прописано 20 тысяч мигрантов
Ее владелец оказывал юридические услуги.Сегодня в 09:46
Карпинскую башню сковало тоннами льда
Из-за водяного датчика.Сегодня в 09:34
Две свердловчанки поборются за звание "Мисс Россия"
С полусотней других красавиц.Сегодня в 09:28
Мартовские снегопады вернулись на Средний Урал
Готовьте лопаты.Сегодня в 09:10
В Екатеринбурге около "Магнита" нашли два трупа
В машине.Сегодня в 08:47
Ростовчанку убило деревом на тротуаре
Сыщики взялись за чиновников.Сегодня в 08:30
Депутатам Госдумы освободили пятницу для поездок домой
И личных встреч.Сегодня в 08:10
За рекордную "резиновую" квартиру ответят полицейские Екатеринбурга
Из миграционного отдела.21 марта в 20:11
Названо точное время сноса екатеринбургской телебашни
Взрыв прогремит в 9 утра.21 марта в 19:34
Эсеры предложили коммунистам и либералам объединиться
В одну партию.21 марта в 18:29
Водитель Nissan X-Trail устроил лобовое ДТП на свердловской трассе
Сам погиб, трое пострадали.
Главные новости
- Сегодня в 09:52За 10 лет в "резиновой" квартире Екатеринбурга было прописано 20 тысяч мигрантов
- Сегодня в 09:28Мартовские снегопады вернулись на Средний Урал
- 21 марта в 20:11Названо точное время сноса екатеринбургской телебашни
- 21 марта в 19:34Эсеры предложили коммунистам и либералам объединиться
- 21 марта в 17:43Мать погибшей в Югре девочки пикетировала здание Генпрокуратуры в Москве
Аналитика
Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок
Что останется потомкам?
Средний Урал: бьют и будут пить
Отчет полиции за 2017 год.
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.