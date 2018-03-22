×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Вениамин Голубицкий получил звание "Поэт года" Сегодня в 10:08

  • Текст

И статуэтку "Золотое перо".

Вениамин Голубицкий, президент ГК "КОРТРОС", получил главную премию конкурса "Поэт года-2017". Торжественная церемония вручения статуэток "Золотое перо" прошла в канун Всемирного дня поэзии 19 марта 2018 года в Большом конференц-зале правительства Москвы. На мероприятие собрались более 800 гостей из России, Европы, Азии и Северной Америки.

"Воспитание хорошего литературного вкуса у молодого поколения, а также сохранение бесценных традиций словесности являются одними из ключевых задач культурной политики государства. Произведения русских летописцев, писателей и поэтов исторически играли важную роль в формировании национального самосознания нашего народа, в становлении всей отечественной культуры", - приветствовал участников министр культуры РФ Владимир Мединский.

Удостоившийся высокой награды Российского союза писателей поэт больше известен жителям Свердловской области как политик - В.Голубицкий возглавлял администрацию губернатора, позже был заместителем и первым заместителем председателя регионального правительства - министром по управлению госимуществом Среднего Урала, а также депутатом областной думы, передает "Уралинформбюро".

В мае 2017 года В.Голубицкий представил свой восьмой сборник "Поиск адресата" - разговор поэта с читателем, проиллюстрированный фотографиями автора. Работа над книгой заняла восемь лет.

"Очень важно, чтобы хватило вдохновения писать дальше, и не один год. Слово творит чудеса, а поэтическое слово - особенно", - уверен В.Голубицкий.

Писателем года был назван Олег Ларионов. В номинации "Дебют" лучшими стали поэт Александр Шелухин и писательница Александра Натарова. Первым среди лирических поэтов оказался Иван Малов, а среди песенников Любовь Сердечная. Звание юмористического писателя года жюри присудило Дарье Мясниковой, детского писателя - Александру Коротичу, а фантаста - Дмитрию Басову. Приз в номинации "Мемуары" получила Галина Одинцова.

Премии "Поэт года" и "Писатель года" являются самыми масштабными по количеству участников - на них претендуют сотни тысяч русскоязычных авторов со всего мира, публикующих произведения в Интернете. В шорт-лист входят лишь 200 поэтов и 100 писателей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Средний Урал: бьют и будут пить

Средний Урал: бьют и будут пить

Отчет полиции за 2017 год.

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×