И статуэтку "Золотое перо".

Вениамин Голубицкий, президент ГК "КОРТРОС", получил главную премию конкурса "Поэт года-2017". Торжественная церемония вручения статуэток "Золотое перо" прошла в канун Всемирного дня поэзии 19 марта 2018 года в Большом конференц-зале правительства Москвы. На мероприятие собрались более 800 гостей из России, Европы, Азии и Северной Америки.

"Воспитание хорошего литературного вкуса у молодого поколения, а также сохранение бесценных традиций словесности являются одними из ключевых задач культурной политики государства. Произведения русских летописцев, писателей и поэтов исторически играли важную роль в формировании национального самосознания нашего народа, в становлении всей отечественной культуры", - приветствовал участников министр культуры РФ Владимир Мединский.

Удостоившийся высокой награды Российского союза писателей поэт больше известен жителям Свердловской области как политик - В.Голубицкий возглавлял администрацию губернатора, позже был заместителем и первым заместителем председателя регионального правительства - министром по управлению госимуществом Среднего Урала, а также депутатом областной думы, передает "Уралинформбюро".

В мае 2017 года В.Голубицкий представил свой восьмой сборник "Поиск адресата" - разговор поэта с читателем, проиллюстрированный фотографиями автора. Работа над книгой заняла восемь лет.

"Очень важно, чтобы хватило вдохновения писать дальше, и не один год. Слово творит чудеса, а поэтическое слово - особенно", - уверен В.Голубицкий.

Писателем года был назван Олег Ларионов. В номинации "Дебют" лучшими стали поэт Александр Шелухин и писательница Александра Натарова. Первым среди лирических поэтов оказался Иван Малов, а среди песенников Любовь Сердечная. Звание юмористического писателя года жюри присудило Дарье Мясниковой, детского писателя - Александру Коротичу, а фантаста - Дмитрию Басову. Приз в номинации "Мемуары" получила Галина Одинцова.

Премии "Поэт года" и "Писатель года" являются самыми масштабными по количеству участников - на них претендуют сотни тысяч русскоязычных авторов со всего мира, публикующих произведения в Интернете. В шорт-лист входят лишь 200 поэтов и 100 писателей.