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"Новый Поток" провел экологический урок для юных оренбуржцевСегодня в 11:35

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В клубе имени Владимира Высоцкого.

Нефтяная компания "Новый Поток" (Up-stream дивизион New Stream Group) провела экологический урок для школьников Оренбуржья. В мероприятии, организованном совместно с Русским географическим обществом, участвовали более 30 учащихся и учителей общеобразовательных учреждений Бузулукского района.

Экоурок прошел в Воронцовском сельском клубе имени Владимира Высоцкого, открытом в начале 2018 года при поддержке НК "Новый Поток".

В ходе урока представители нефтяной компании рассказали о реализации проекта по сохранению национального парка "Бузулукский бор". В его рамках переликвидируют и переконсервируют аварийные нефтяные скважины на территории заповедника. Природоохранные работы продолжатся и в текущем году, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

После выступления специалистов "Нового потока" слово взяли подростки. Они презентовали проекты в сфере экологии и охраны окружающей среды. В числе прочего школьники предложили расчистить и обустроить родник, а также восстановить заброшенный фруктовый сад в селе Воронцовка.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

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