По отзывам критиков.

Екатеринбургский театр музыкальной комедии привез на "Золотую маску" в Москву оперетту Артура Салливана "Микадо, или Город Титипу". Постановка произвела в столице настоящую сенсацию, пишет газета "Культура".

Критики отмечают, что спектакль свердловской музкомеди – удачный шаг на пути к возрождению жанра, в последние годы пришедшего в России в упадок.

Популярная английская оперетта "Микадо, или Город Титипу" в России была практически забыта. Хотя до революции в постановках по либретто Уильяма Гилберта в Москве на сцену выходил сам Станиславский. В основе сюжета оперетты – забавные истории из жизни обитателей "мифической" Японии.

Стоит отметить, что автором русского текста либретто стал известный поэт и переводчик из Екатеринбурга Аркадий Застырец, передает "Уралинформбюро".