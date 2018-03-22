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Екатеринбургская оперетта "Микадо" произвела в столице сенсациюСегодня в 11:26

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По отзывам критиков.

Екатеринбургский театр музыкальной комедии привез на "Золотую маску" в Москву оперетту Артура Салливана "Микадо, или Город Титипу". Постановка произвела в столице настоящую сенсацию, пишет газета "Культура".

Критики отмечают, что спектакль свердловской музкомеди – удачный шаг на пути к возрождению жанра, в последние годы пришедшего в России в упадок.

Популярная английская оперетта "Микадо, или Город Титипу" в России была практически забыта. Хотя до революции в постановках по либретто Уильяма Гилберта в Москве на сцену выходил сам Станиславский. В основе сюжета оперетты – забавные истории из жизни обитателей "мифической" Японии.

Стоит отметить, что автором русского текста либретто стал известный поэт и переводчик из Екатеринбурга Аркадий Застырец, передает "Уралинформбюро".

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