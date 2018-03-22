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"Умные" обои предупредят о пожареСегодня в 14:02

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Авторы ноу-хау - китайцы.

Ученые Шанхайского института керамики создали обои, способные предупредить о пожаре, сообщает ACS Nano.

В основе материала – инновационная неорганическая огнезащитная нанобумага с графеновыми датчиками (графен чрезвычайно тонкая и прочная структура, состоящая из слоя атомов углерода прим. ред.).

При температуре выше 130 градусов сенсоры подают звуковой сигнал, который длится около 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы предотвратить возгорание.

Стоит отметить, что, несмотря на уникальный состав, в эксплуатации "умные" обои мало отличаются от обычных – их, например, можно покрасить, передает "Уралинформбюро".

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