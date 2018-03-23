Где зэкам хорошо живется.

55 лет назад американские власти закрыли знаменитую тюрьму Алькатрас. Неприступная крепость на острове. Вокруг – холодные воды и быстрое течение залива Сан-Франциско. Предположительно, ни одного успешного побега. Образцовое место заключения для опасных преступников. Но некоторые тюрьмы сегодня кардинально отличаются от "классики". Познакомьтесь с самыми необычными из них в тесте "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО