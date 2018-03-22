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В Екатеринбурге закроют проезд по Татищева в сторону центраСегодня в 14:47

  • Текст

От Мельникова до Пирогова.

22 марта в Екатеринбурге для движения транспорта на длительный срок закроют улицу Татищева – от Мельникова до Пирогова в сторону центра. Объезд будет организован по Мельникова, Крауля и Репина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, компания "Астерос" на этом участке начнет возводить специальные технические средства для безопасности горожан во время мундиаля.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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