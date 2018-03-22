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Токсичная космическая станция "Тяньгун-1" угрожает СочиСегодня в 15:07

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Бостону и Монако.

В начале апреля 2018 года на Землю может рухнуть аварийная китайская космическая станция "Тяньгун-1" (Tiangong-1) с токсичными химическими веществами на борту. Наиболее вероятными "мишенями" для не сгоревших в атмосфере обломков (10-40%) космические агентства из разных стран называют города вдоль 43 градуса северной и южной широт, так как КС движется параллельно экватору в самых северных и южных точках своей орбиты.

В списке опасных зон - северные территории США, включая Бостон, Де-Мойн, Детройт, Милуоки, Филадельфию и Солт-Лейк-Сити. В Европе под угрозой токсической атаки оказались Флоренция, Монако и Сочи. Также останки "Тяньгун-1" могут рухнуть в аргентинском Трелю, новозеландском Крайстчерче и японском Саппоро, передает "Уралинформбюро".

По словам ученых, у жителей обозначенных территорий риск умереть от попадания осколка космической станции минимален. Скорее всего, она затонет в Тихом океане, на кладбище космических кораблей.

Опасна "Тяньгун-1" высокотоксичным гидразином - одним из компонентов ракетного топлива, которое может быть распылено по всей траектории падения китайского аппарата. Даже минимальные дозы бесцветной маслянистой жидкости вызывают рак, а более высокие концентрации - смерть.

О наличии гидразина на борту КС предупреждает некоммерческая корпорация Aerospace.

Космическая станция "Тяньгун-1" была запущена в 2011 году. Спустя пять лет власти Поднебесной признали, что она вышла из-под контроля. В настоящий момент КС неумолимо приближается к Земле со скоростью 6 километров в неделю с постоянным ускорением.

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