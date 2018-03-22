Екатеринбургский Академический вышел на новый этап развитияСегодня в 15:23
- Текст
С началом строительства уникального квартала.
В развитии самого перспективного района Екатеринбурга начинается новый этап. Он ознаменован возведением уникального квартала в квадрате улиц Рябинина - Академика Сахарова - Вильгельма де Геннина - Тимофеева-Ресовского.
По словам генерального директора АО "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС") Виктора Кривошеина, проект "квартала на набережной" воплощает новый уровень градостроительных и архитектурных решений. Центром застройки в самом сердце Академического станет современная благоустроенная набережная реки Патрушиха с пешеходной зоной. Набережная свяжет квартал с Преображенским парком и проектируемым административным центром района.
Особое внимание архитекторы уделили ландшафтному дизайну: он придаст всему окружающему пространству неповторимый силуэт. Неподалеку находится храм Святых Божиих строителей, ставший достопримечательностью и центром притяжения Академического.
В.Кривошеин подчеркнул, что в "квартале на набережной" предусмотрены дома переменной этажности - от 7 до 25 этажей. Это оживит облик района и добавит ощущение свободного и комфортного пространства для жизни.
В числе плюсов новой застройки - развитая даже по меркам Академического социальная, транспортная и торгово-сервисная инфраструктура. Рядом расположены торговые центры, новое отделение почты России, кафе и рестораны. Вскоре будет сдана подстанция скорой помощи на улице Рябинина.
В ближайшем будущем возведут и школу с современным спортивным ядром, а также два детских сада, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое".
Квартиры в новом квартале рассчитаны на любой вкус и кошелек - от компактных студий до двухуровневых с отдельным входом с улицы. Продажи уже стартовали. Стоимость двухкомнатной квартиры, например, начинается от 2,7 миллиона рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
В Югре отправили за решетку украинского наркодельца
На 8,5 лет.Сегодня в 19:43
Губернатор Куйвашев предсказал: мэра Екатеринбурга выберут на конкурсе
После избрания думы.Сегодня в 19:20
На Режевском тракте автобус влетел под грузовик
Погиб мужчина.Сегодня в 19:09
На южноуральской трассе пенсионер устроил смертельное ДТП
Отправил двух человек на тот свет.Сегодня в 19:05
Екатеринбургскую телебашню спасет референдум
Если гордума даст добро.Сегодня в 18:53
На Среднем Урале задержали жилищных аферистов
Они оформили фирму на бомжей.Сегодня в 18:41
Челябинца отдали под суд за травмы 13 юных футболистов в ДТП
Он управлял автопоездом.Сегодня в 18:16
Житель обрушившегося в Мурманске дома рассказал о причине взрыва
И стал фигурантом дела.Сегодня в 18:15
Напавшая на мужа с топором пермячка села на 2 года
В ИК общего режима.Сегодня в 18:14
Свердловский депутат отправится за решетку за растрату
130 миллионов рублей.Сегодня в 18:12
В 49 школах Екатеринбурга кончились места
Для первоклассников.Сегодня в 18:08
Уральские архитекторы отдали ЭКСПО-парк французам
Завоевав "серебро" конкурса.Сегодня в 18:01
Автоледи устроила тройное ДТП на свердловской трассе
Пострадали двое пассажиров.Сегодня в 18:00
"Не там ищут доходы": депутаты раскритиковали рост НДФЛ
Грозящий россиянам.Сегодня в 17:35
Свердловчанин сел на 24 года за убийство троих пенсионеров
Ради денег.
Главные новости
- Сегодня в 19:43Губернатор Куйвашев предсказал: мэра Екатеринбурга выберут на конкурсе
- Сегодня в 19:05Екатеринбургскую телебашню спасет референдум
- Сегодня в 18:00"Не там ищут доходы": депутаты раскритиковали рост НДФЛ
- Сегодня в 16:40Скандал в погонах: МВД и прокуратура спорят из-за "резиновой" квартиры
- Сегодня в 14:32"Авиация активно летает": спасатели ответили Холманских из Сибири
Аналитика
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.
Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
И когда спасут?
Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок
Что останется потомкам?