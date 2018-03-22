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Екатеринбургский Академический вышел на новый этап развитияСегодня в 15:23

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С началом строительства уникального квартала.

В развитии самого перспективного района Екатеринбурга начинается новый этап. Он ознаменован возведением уникального квартала в квадрате улиц Рябинина - Академика Сахарова - Вильгельма де Геннина - Тимофеева-Ресовского.

По словам генерального директора АО "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС") Виктора Кривошеина, проект "квартала на набережной" воплощает новый уровень градостроительных и архитектурных решений. Центром застройки в самом сердце Академического станет современная благоустроенная набережная реки Патрушиха с пешеходной зоной. Набережная свяжет квартал с Преображенским парком и проектируемым административным центром района.

Особое внимание архитекторы уделили ландшафтному дизайну: он придаст всему окружающему пространству неповторимый силуэт. Неподалеку находится храм Святых Божиих строителей, ставший достопримечательностью и центром притяжения Академического.

В.Кривошеин подчеркнул, что в "квартале на набережной" предусмотрены дома переменной этажности - от 7 до 25 этажей. Это оживит облик района и добавит ощущение свободного и комфортного пространства для жизни.

В числе плюсов новой застройки - развитая даже по меркам Академического социальная, транспортная и торгово-сервисная инфраструктура. Рядом расположены торговые центры, новое отделение почты России, кафе и рестораны. Вскоре будет сдана подстанция скорой помощи на улице Рябинина.

В ближайшем будущем возведут и школу с современным спортивным ядром, а также два детских сада, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое".

Квартиры в новом квартале рассчитаны на любой вкус и кошелек - от компактных студий до двухуровневых с отдельным входом с улицы. Продажи уже стартовали. Стоимость двухкомнатной квартиры, например, начинается от 2,7 миллиона рублей.

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