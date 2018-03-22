"Красой ЕВРАЗа" стала молодая сотрудница Качканарского ГОКаСегодня в 17:26
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Ее ждет уикенд в столице.
Победу в VI корпоративном конкурсе "Краса ЕВРАЗа-2018" одержала машинист конвейера аглофабрики ЕВРАЗ КГОКа Юлия Останкова. Ее соперницами были девять сотрудниц уральских предприятий холдинга.
Участницы финала сняли видеоролики о любимых местах Нижнего Тагила и Качканара. Во время подготовки к конкурсу девушки провели мастер-классы для воспитанников реабилитационных центров, поучаствовали в фотосессиях и попробовали себя в роли телеведущих, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.
Кроме того, каждая подготовила творческое выступление: контролер отдела внешней приемки ЕВРАЗ НТМК Дарья Голуб исполнила танец в стиле диско, машинист крана обогатительной фабрики ЕВРАЗ КГОКа Светлана Шипицина спела народную песню "Ах, мамочка", сепараторщик цеха обогащения ЕВРАЗ КГОКа Мария Костина подготовила танец живота. Работницы двух предприятий сразились друг с другом в танцевальном хип-хоп баттле, интеллектуальном конкурсе и даже стали моделями на дефиле.
Дебютантка и победительница конкурса красоты Юлия Останкова в финале исполнила песню известной рок-группы. Девушка работает машинистом конвейера фабрики окускования ЕВРАЗ КГОКа чуть больше года: она следит за качеством агломерата - сырья для доменных печей. С детства Юлия занимается пением и танцами.
"Мисс Интранет" по итогам онлайн-голосования, прошедшего в социальных сетях и на корпоративном портале компании, стала экономист ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле Наталья Балакина. Также молодежь ЕВРАЗ КГОКа отметила машиниста крана обогатительной фабрики Нину Пономареву, ЕВРАЗ НТМК – воспитателя детского сада №145 МАДОУ "Радость" Наталью Кривину.
Юлия Останкова и Наталья Балакина отправятся на летний выходной в Москву.
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