"Пересвет" и "Буревестник".

Министерство обороны РФ выбрало наименования для трех образцов нового отечественного оружия. Из 245 вариантов, предложенных интернет-пользователями, посредством голосования были отобраны 3, передает "Уралинформбюро".

Уникальный боевой лазерный комплекс в итоге получил имя "Пересвет". За этот вариант проголосовали 95 468 пользователей. Подводный беспилотный аппарат будет называться "Посейдон" (154 278 голосов), крылатая ракета с ядерной энергоустановкой - "Буревестник" (748 471 голосов) .

Стоит напомнить, что в финальной стадии конкурса в качестве названий для лазерного комплекса участвовали также варианты "Блик" и "Василиск". Подводный беспилотник предлагалось именовать "Аврора" или "Прибой". А в шорт-листе названий для ракеты значились "Пальмира" и "Сюрприз".

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